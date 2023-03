Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmaLiveTweet : Serie A, il Milan cade a Firenze: 2-1 per i viola, i rossoneri perdono punti Champions - enzono16 : RT @tuttosport: IL #MILAN CADE ANCORA A FIRENZE ? Interrotta la striscia positiva dei rossoneri: al Franchi la #Fiorentina passa 2-1. La… - Matteo75223913 : RT @SimoneCristao: Un #Milan senza grande anima cade a Firenze, iniziando male e finendo malissimo Squadra lenta, lunga, spesso spalmata s… - mauretto58 : RT @SimoneCristao: Un #Milan senza grande anima cade a Firenze, iniziando male e finendo malissimo Squadra lenta, lunga, spesso spalmata s… - SimoneCristao : Un #Milan senza grande anima cade a Firenze, iniziando male e finendo malissimo Squadra lenta, lunga, spesso spalm… -

Ila Firenze sotto i colpi di Nico Gonzalez e Jovic, ma soprattutto di una formazione viola capace di mettere pressione dall'inizio alla fine l'undici di Pioli. Nella prima mezz'ora la ...Il tutto in una giornata particolare che unisce Fiorentina,e Stefano Pioli nel ricordo di Davide Astori ,oggi il quinto anniversario dalla tragica scomparsa del difensore. STATISTICHE - ...Il pomeriggio di Premier League conferma un concetto che alera già piuttosto chiaro: il Tottenham è un avversario alla portata, che di recente fa fatica a trovare il gol e soprattutto è profondamente segnato nell'umore. Per quanto ci siano stati passi ...

Il Milan cade a Firenze, 2-1 Viola. Per Pioli allarme Champions Calciomercato.com

Di Alessandro Bocci, inviato a Firenze Il Milan deve difendere il secondo posto dopo la vittoria della Lazio di ieri sul Napoli. Occasione per De Ketelaere visto l'infortunio a Diaz Ore 19:31 - Milan, ...Dopo quattro successi consecutivi, il Milan cade a Firenze per mano dei gol di Gonzalez e Jovic. A segno per i rossoneri Theo Hernandez. Prestazione insufficiente da parte del Milan, che non ...