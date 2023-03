Il grande riarmo della Germania non s’è visto (Di sabato 4 marzo 2023) Il cancelliere Olaf Scholz aveva promesso enormi investimenti in difesa dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma ora le sue priorità sembrano altre Leggi su ilpost (Di sabato 4 marzo 2023) Il cancelliere Olaf Scholz aveva promesso enormi investimenti in difesa dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma ora le sue priorità sembrano altre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brrfnc_f : RT @ilpost: Il grande riarmo della Germania non s’è visto - ilpost : Il grande riarmo della Germania non s’è visto - luigi_ambruosi_ : @AurelioGiansira @giovamartinelli Solo in Italia possiamo ancora pensare che gli USA non appoggino ed incoraggimo i… - FGCurti : @ML14130444 @EnricoFaraboll1 Il superbonus era una delle cose più intelligenti mai proprio ste in Italia. Il riarmo… - hiphopdonvito : RT @IlPrimatoN: Sfruttando la volontà americana di soffocare l’ascesa della Cina, il Giappone ha varato un imponente programma di riarmo ch… -