(Di sabato 4 marzo 2023) Partita complicatissima fin da subito per ilche perde la prima partita in campionato al Maradona. Gli azzurri hanno fatto tanta fatica a creare occasioni perché la Lazio si è difesa molto bene. I biancocelesti, poi, l’hanno sbloccata col gol di Vecino che gli ha permesso di arrivare a 48 punti in attesa di Milan e Inter. Già è arrivato, inoltre, qualche commento su questa partita che è stata comunque abbastanza equilibrata e bella da vedere. Queste le parole sui social di Tancredi Palmeri.Lazio-Lazio, il commento di Palmeri Questo il commento deldi Sportitalia che ha elogiato la partita giocata al Maradona. “Partita magnifica #Lazio. Nondiilma la Lazio non ha rubato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Il giornalista sicuro: “Il Napoli non meritava di perdere”, poi l’elogio a Provedel e Meret - TagliataRoberto : @pisto_gol Partita palesemente acchittata @ADeLaurentiis ormai sicuro vincitore dello scudetto ha voluto regalare t… - TagliataRoberto : @IlarioDiGiovamb Partita palesemente acchittata @ADeLaurentiis ormai sicuro vincitore dello scudetto ha voluto rega… - TagliataRoberto : @realvarriale @OfficialSSLazio @sscnapoli @victorosimhen9 Partita palesemente acchittata @ADeLaurentiis ormai sicur… - TagliataRoberto : Partita palesemente acchittata @ADeLaurentiis ormai sicuro vincitore dello scudetto ha voluto regalare tre lunti al… -

Il giornalista sicuro: “Il Napoli non meritava di perdere”, poi l’elogio a Provedel e Meret Spazio Napoli

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Nessuno potrà mai dire se sia stato più forte il Napoli di Sarri o quello di Spalletti. Quello che posso dire è che ...