(Di sabato 4 marzo 2023) Il premier Giorgia, con la sua azione diplomatica a “360”, stae imperizie dei precedenti governi. A dirlo è stato ilLeonardo, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e ora presidente della Fondazione Icsa, Intelligence Culture and Strategic Analysis. Dunque, prendendo spunto dal viaggio diin India e negli Emirati Arabi, ilha espresso piena approvazione non solo per le missioni internazionali del presidente del Consiglio, ma anche per il modo in cui le sta portando avanti. Il: “Dadi qualità. Stadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milone50 : RT @SecolodItalia1: Il generale Tricarico: “Da Meloni diplomazia a 360 gradi. Sta recuperando anni di errori e dilettantismo” - x810990 : RT @SecolodItalia1: Il generale Tricarico: “Da Meloni diplomazia a 360 gradi. Sta recuperando anni di errori e dilettantismo” - romabella75 : RT @SecolodItalia1: Il generale Tricarico: “Da Meloni diplomazia a 360 gradi. Sta recuperando anni di errori e dilettantismo” - SecolodItalia1 : Il generale Tricarico: “Da Meloni diplomazia a 360 gradi. Sta recuperando anni di errori e dilettantismo”… - GtsrtiscalitR : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina Il generale #Tricarico: «Sbagliato liquidare il piano della #Ci… -

... arcivescovo di Matera - Irsina e finora amministratore apostolico di, unendo le due sedi ... Papa Francesco ha poi nominato l'assistente ecclesiasticodell'Azione Cattolica Italiana: ...... è chiaro: "La Guardia Costiera in materia di ricerca e soccorso in mare è il dominus assoluto - ribadisce il- nessuno vi si può sostituire: né, tanto per fare due esempi di ...Non nasconde la sua delusione ilLeonardo, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, oggi presidente della fondazione di analisi strategica Icsa . "Poteva, e spero possa ancora ...

Il generale Tricarico: "Da Meloni diplomazia a 360 gradi. Sta ... Secolo d'Italia

Nominato vescovo di Tricarico monsignor Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e finora amministratore apostolico di Tricarico, unendo le due sedi in persona episcopi ...Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.I., arcivescovo di Huancayo (Perù); mons. Georg Gänswein, Arcivescovo tit. di Urbisaglia, Prefetto della C ...