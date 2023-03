Il Gattopardo diventa una serie tv per Netflix | i primi sopralluoghi in Sicilia

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 marzo 2023) Ilunatv per. Il colosso di streaming è al lavoro su una trasposizione seriale del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, già portato sul grande schermo da Luchino Visconti nell’indimenticabile film del 1963. Tom Shankland, regista dicome I Miserabili, Iron Fist e The Serpent, sarà dietro la macchina da presa per dirigere i sei episodi del progetto di. Shankland si è già recato inper effettuare i, e tornerà per visionare gli ultimi dettagli prima di avviare la produzione. Stando aidettagli, le riprese dovrebbero iniziare tra maggio e giugno. “Il libro e il film sono stati fondamentali per gran parte della mia vita. Ma ...