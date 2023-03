"Il feto non esiste". E il collettivo femminista vandalizza i manifesti (Di sabato 4 marzo 2023) Alcune esponenti di un collettivo femminista avrebbero vandalizzato i manifesti di una campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Associazione Pro Vita & Famiglia. La replica dell'associazione: "Che c'è di male nel dire che vogliamo tutelare ogni vita? Per il collettivo esistono vite "di serie A" e di "serie B", a quanto pare" Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Alcune esponenti di unavrebberoto idi una campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Associazione Pro Vita & Famiglia. La replica dell'associazione: "Che c'è di male nel dire che vogliamo tutelare ogni vita? Per ilesistono vite "di serie A" e di "serie B", a quanto pare"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mistarmistyeyed : RT @bjorkoddio: Che bella e delicata signorina di sicuro non scriverà una canzone dal punto di vista di un feto che cerca di sopravvivere n… - conamorechiara : RT @bjorkoddio: Che bella e delicata signorina di sicuro non scriverà una canzone dal punto di vista di un feto che cerca di sopravvivere n… - bjorkoddio : Che bella e delicata signorina di sicuro non scriverà una canzone dal punto di vista di un feto che cerca di soprav… - AcciaioMario : RT @boncardo: @emmabonino @Piu_Europa @riccardomagi Detto da una che infilava una POMPA DA BICICLETTA nelle vagine delle donne per uccidere… - AttilioFarinel1 : RT @boncardo: @emmabonino @Piu_Europa @riccardomagi Detto da una che infilava una POMPA DA BICICLETTA nelle vagine delle donne per uccidere… -