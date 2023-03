Il fascino irresistibile del concerto «rubato» (Di sabato 4 marzo 2023) Nel gergo degli appassionati vengono chiamati «Bootleg», ossia registrazioni di vario genere catturate all’insaputa dell’artista durante una sua esibizione live e poi messe sul mercato parallelo a quello ufficiale. Vista l’altissima richiesta di questi brani unici, rockstar come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Pink Floyd hanno deciso di aprire i loro archivi e venderli. A caro prezzo. Si nascondevano negli angoli meno affollati dei palasport e delle arene e rimanevano immobili per ore, con un solo obiettivo: mantenere in posizione il microfono imboscato tra i bottoni del giubbotto o all’esterno della zip dello zainetto. Non cantavano, non battevano le mani: mai. Era questo l’identikit dei «bootleger», gli instancabili procacciatori di registrazioni abusive di concerti. Fan ossessionati dal pensiero di possedere la performance del loro artista preferito, ma anche abili rivenditori di ... Leggi su panorama (Di sabato 4 marzo 2023) Nel gergo degli appassionati vengono chiamati «Bootleg», ossia registrazioni di vario genere catturate all’insaputa dell’artista durante una sua esibizione live e poi messe sul mercato parallelo a quello ufficiale. Vista l’altissima richiesta di questi brani unici, rockstar come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Pink Floyd hanno deciso di aprire i loro archivi e venderli. A caro prezzo. Si nascondevano negli angoli meno affollati dei palasport e delle arene e rimanevano immobili per ore, con un solo obiettivo: mantenere in posizione il microfono imboscato tra i bottoni del giubbotto o all’esterno della zip dello zainetto. Non cantavano, non battevano le mani: mai. Era questo l’identikit dei «bootleger», gli instancabili procacciatori di registrazioni abusive di concerti. Fan ossessionati dal pensiero di possedere la performance del loro artista preferito, ma anche abili rivenditori di ...

