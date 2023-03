Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal ha girato una scena del remake in UFC (VIDEO) (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano a gonfie vele le riprese de Il duro del Road House, remake del cult con Patrick Swayze che vede nuovo protagonista Jake Gyllenhaal. Questa volta l'azione si è spostata in UFC. Jake Gyllenhaal ha voluto girare una scena de Il duro del Road House, remake del cult con Patrick Swayze, durante le presentazioni di UFC 285, grande evento della Ultimate Fighting Championship, nota federazione di arti marziali miste. L'attore si è presentato in scena come un vero e proprio combattente, ottenendo il verdetto ufficiale sul suo peso dai giudici e inscenando un alterco con un altro fighter. L'ex campione della UFC Conor McGregor, uno dei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 marzo 2023) Continuano a gonfie vele le riprese de Ildeldel cult con Patrick Swayze che vede nuovo protagonista. Questa volta l'azione si è spostata in UFC.ha voluto girare unade Ildeldel cult con Patrick Swayze, durante le presentazioni di UFC 285, grande evento della Ultimate Fighting Championship, nota federazione di arti marziali miste. L'attore si è presentato income un vero e proprio combattente, ottenendo il verdetto ufficiale sul suo peso dai giudici e inndo un alterco con un altro fighter. L'ex campione della UFC Conor McGregor, uno dei ...

