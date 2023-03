Il dovere morale del nuovo Pd di difendere la vittima Ucraina Scrive De Tomaso

(Di sabato 4 marzo 2023) Sarà l’il vero banco di prova di Elly Schlein, da pochi giorni al timone del Partito democratico. Sarà l’sia perché la politica estera non è più il fanalino di coda nei convogli romani del potere, sia perché la guerra scatenata da Vladimir Putin è troppo dirompente per il futuro dell’intera Europa e assai dirimente per gli assetti interni delle forze politiche dei Paesi democratici. Alle corte. Se la nuova leadership del Pd dovesse confermare, sia pure con qualche sfumatura, la linea di Enrico Letta, tutta protesa a sostenere la resistenza di Kiev, nulla quaestio. Non si manifesterebbero propositi scissionistici nei dintorni del Nazareno, tanto meno si assisterebbe a un susseguirsi di recriminazioni e lacerazioni a getto continuo. Se, invece, la Schlein dovesse correggere il tiro, introducendo elementi di discontinuità, di ripensamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvboy : 67 vite di cui 15 di bambini potevano essere salvate. Salvare vite in mare non può essere una scelta ma è un nostro… - BaldinoVittoria : Ennesima strage di innocenti al largo di #Crotone. Ci sono persone che rischiano di morire annegate sognando una vi… - matteosalvinimi : Fermare i trafficanti di esseri umani è un dovere morale di tutti, soprattutto per salvare vite innocenti. Una preg… - PriscillaPill : @ilmessaggeroit FEDEZ,TESTIMONIARE È UN OBBLIGO GIURIDICO OLTRE CHE UN DOVERE CIVICO E MORALE. NON PUOI SFUGGIRE CO… - Maurizi41807757 : RT @PBerizzi: Chi non è andato a Crotone e aveva il dovere morale, civile, istituzionale, politico di esserci, farà i conti con la propria… -

È quello che sento ildi fare come minimo segno di rispetto per la memoria delle vittime" ... certo, non va confusa con l'etica personale, con la propria coscienza, con la, ma nemmeno può ...Invece sono stato spinto dalche abbiamo con le vittime che potevano essere salvate'. Poi, sulla Lombardia, tuona: 'Arrivò impreparata al disastro'.... 1990, 1994, 2003, 2007) 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990) 1 Coppa del mondo per club (2007) ' In 23 anni di carriera non si è mai allontanato da un senso della, del, della ...

Naufragio migranti, Meloni a Ue: "Dovere morale evitare disgrazie ... Adnkronos

Avete già letto la nostra guida con i trucchi di Wo Long Fallen Dynasty e utile a chi deve muovere i primi passi in questo nuovo gioco Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come funziona ...(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto venerdì la rapida istituzione di un Tribunale speciale in risposta ...