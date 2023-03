Il delirio antifascista di Montanari getta benzina sul fuoco: vuole “aprire la testa” agli studenti (Di sabato 4 marzo 2023) Lo sproloquio antifascista di Tomaso Montanari dal palco di Firenze è la raffigurazione plastica dell’odio e dell’intolleranza. La sinistra condanna la violenza nelle scuole in maniera selettiva: quando a picchiare sono i rossi nessuno lo deve sapere. Vedi i fatti di Bologna. In presenza, nello stesso giorno, di striscioni con Meloni e Valditara a testa in giù davanti al liceo Carducci di Milano la parola d’ordine è tacere. Nessuno da sinistra ha preso le distanze. Tantomeno Montanari. Invece il problema oggi per il rettore dell’Univeristà di Siena e per quanti lo hanno applaudito al corteo fiorentino è il fascismo. Montanari istiga contro Valditara Secondo lui, che ha anche le traveggole, “oggi nella politica, nei media, c’è una grande zona grigia di complicità con i fascisti. Ci dicono: questo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) Lo sproloquiodi Tomasodal palco di Firenze è la raffigurazione plastica dell’odio e dell’intolleranza. La sinistra condanna la violenza nelle scuole in maniera selettiva: quando a picchiare sono i rossi nessuno lo deve sapere. Vedi i fatti di Bologna. In presenza, nello stesso giorno, di striscioni con Meloni e Valditara ain giù davanti al liceo Carducci di Milano la parola d’ordine è tacere. Nessuno da sinistra ha preso le distanze. Tantomeno. Invece il problema oggi per il rettore dell’Univeristà di Siena e per quanti lo hanno applaudito al corteo fiorentino è il fascismo.istiga contro Valditara Secondo lui, che ha anche le traveggole, “oggi nella politica, nei media, c’è una grande zona grigia di complicità con i fascisti. Ci dicono: questo ...

