Il degno erede di un campione | chi potrebbe essere il successore ideale?

(Di sabato 4 marzo 2023) Un colpo di scena agita il mondo del calcio italiano: è il Real Madrid a puntare il proprio mirino sul giovane, promettente attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni riportate nell’edizione odierna di AS, il desiderio dei blancos sarebbe quello di trovare l’perfetto di Karim Benzema, attualmente in forza alla squadra spagnola ma ormai ad un passo dalla pensione, nonostante le performances strabilianti che lo hanno portato a conquistare una Champions League ed un Pallone d’Oro. La richiesta della Vecchia Signora per il cartellino del talentuoso centravanti serbo si aggirerebbe intorno ai 100-120 milioni di euro, una cifra certamente alta ma in grado di garantire una grande plusvalenza futura, considerando gli straordinari numeri che Vlahovic ha messo in mostra in campo. Il Real Madrid sembra tuttaviaancora ...