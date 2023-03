Il ct Mancini pesca in Romania | convocherà il palermitano Compagno Suo padre giocò nel Cosenza

Il direttore generale del club romeno, Mihai Stoica, ha confermato che Compagno è stato inserito nella lista preliminare die si è detto entusiasta della notizia. Il presidente del club ha ...La spinta del Pisa è tutta in un paio disparacchiati da Morutan parecchio lontano dai pali,... La squadra di D'Angelo sembra quasi arrancare in campo ma all'87'il jolly con Sibilli. Il ...Al 71 arriva il pareggio:veste i panni dell'uomo assist eSpinazzola che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia. Tre minuti dopo l'estremo difensore è decisivo: El Shaarawy è lanciato ...

Il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini , ha fatto debuttare 55 giocatori durante il suo mandato, ma potrebbe presto aggiungere un altro nome ...ISTANBUL – vediamo insieme come sono composte le batterie dei 60 piani, dove esordirà Marcell Jacobs. Alle 7:48 di sabato mattina (9.48 locale) Marcell Jacobs scende in pista per difendere il suo tito ...