Il caso Pasolini 'Verificate quei tre Dna' A 48 anni dal delitto, chieste nuove indagini (Di sabato 4 marzo 2023) Il regista Greco e lo sceneggiatore Giovannetti insistono: 'Quella notte lui e Pelosi non erano soli, c'erano tracce di altre persone'. La tesi della trappola: era lì per riprendere la pellicola ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Il regista Greco e lo sceneggiatore Giovannetti insistono: 'Quella notte lui e Pelosi non erano soli, c'erano tracce di altre persone'. La tesi della trappola: era lì per riprendere la pellicola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Paso… - infoitinterno : Il caso Pasolini 'Verificate quei tre Dna' A 48 anni dal delitto, chieste nuove indagini - PDUmorista : Caso Pasolini: si torna a indagare. L'istanza è legata ai tre profili di DNA individuati nel 2010. Uno in gola, uno… - LibertadiScelta : RT @ImolaOggi: 'Riaprite il caso Pasolini': da 3 Dna la possibile svolta 48 anni dopo l'omicidio - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Pasolini: chiesta la riapertura delle indagini - Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro -… -