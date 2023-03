Il campo largo si è fatto stretto. Schlein e Conte si studiano in vista di una alleanza ma le diffidenze non mancano (Di sabato 4 marzo 2023) Innanzitutto, i sondaggi, con il Pd in lieve ripresa, ormai a un passo dai 5Stelle, in leggera discesa. Elly Schlein si gode soprattutto il sondaggio di Noto per Porta a Porta, che ha segnalato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Innanzitutto, i sondaggi, con il Pd in lieve ripresa, ormai a un passo dai 5Stelle, in leggera discesa. Ellysi gode soprattutto il sondaggio di Noto per Porta a Porta, che ha segnalato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Lo rifarei ancora. Infine: io l’esperienza di stare al governo con i M5S l’ho fatta, non me ne pento per le ragioni… - MarazitiMassimo : RT @MarcoGerva1968: Prove di campo largo grillino. Se Italia viva spera di attrarre liberali e moderati sfilando accanto ai centri sociali… - Ali2_official : RT @MarcoGerva1968: Prove di campo largo grillino. Se Italia viva spera di attrarre liberali e moderati sfilando accanto ai centri sociali… - Naples___ : @Francesclol Troppo compassati dalla fase iniziale a mio parere. Vecino ad uomo su Lobo mentre Zambo troppo largo… - RobyRatto1 : RT @MarcoGerva1968: Prove di campo largo grillino. Se Italia viva spera di attrarre liberali e moderati sfilando accanto ai centri sociali… -