Il Barcellona non molla Amrabat, l'Inter segue interessata la trattativa (Di sabato 4 marzo 2023) Il Barcellona continua a seguire con interesse Sofyan Amrabat dopo essergli andata vicino nel mercato di gennaio. CENTROCAMPO – Il Barcellona era rimasto più che colpito della prestazioni di Sofyan Amrabat al Mondiale in Qatar. Tanto da cercare di prenderlo già a gennaio. L'accordo con la Fiorentina non è arrivato, e Amrabat è rimasto a Firenze. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona lo cercherà nuovamente nel mercato estivo. L'arrivo del centrocampista marocchino è però legato alla cessione di Franck Kessie. L'ivoriano passato in Spagna la scorsa estate vuole dimostrae il suo valore fino a fine stagione. Tra le volontà del giocatore c'è ovviamente quella di ricevere lo spazio necessario per mettersi in mostra.

