Il bacio della morte a Elly Schlein | occhio a questa copertina | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) La sinistra-sinistra abbraccia, neo segretaria del Pd. E così ecco che anche L'Espresso si schiera senza indugi al suo fianco: "Aria nuova", è il titolo dicon foto a tutta pagina proprio. Dunque si legge: "Il successo nelle primarie conclude la lunga marcia alla segreteria del Pd. Ma perla vera sfida è adesso. Dare un'anima al partito e un'identità alla casasinistra". Insomma, non sarà facile, ma laper il settimanale potrebbe essere il leader giusto. La foto dimostra lacon un look inconsueto: abbandona la tradizionale giacca per un vestito giallo e molto scollato. Ma questi sono dettagli. Il punto è che a molti è venuto in mente ...