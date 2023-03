Il 25% delle ragazze tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. “Ambiente lavorativo discriminante, come web e mass media” (Di sabato 4 marzo 2023) L'Osservatorio "Indifesa" condotto da Terre des Hommes e OneDay Group ha rivelato che la metà delle giovani ragazze si sente limitata nelle scelte per il futuro a causa di stereotipi e tradizioni sessiste. Secondo lo studio, hanno partecipato al sondaggio più di 2.000 ragazze adolescenti di età compresa tra 14 e 26 anni. Le ragazze percepiscono il posto di lavoro come l'Ambiente più discriminante, seguito dal web e dai mass media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023) L'Osservatorio "Indifesa" condotto da Terre des Hommes e OneDay Group ha rivelato che la metàgiovanisi sente limitata nelle scelte per il futuro a causa di stereotipi e tradizioni sessiste. Secondo lo studio, hanno partecipato al sondaggio più di 2.000adolescenti di età compresa tra 14 e 26. Lepercepiscono il posto di lavorol'più, seguito dal web e dai. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : ??????? La facciata di #PalazzoMadama sarà illuminata con i colori della bandiera #Ucraina, dal tramonto del… - enpaonlus : Ddl anziani: geriatri: 'Bene emendamento su cani e gatti: migliorano qualità di vita e favoriscono l'invecchiamento… - fattoquotidiano : Il Quirinale stronca il rinvio delle gare: “È contro il diritto italiano ed Ue”. E chiede correzioni @cdifoggia - orizzontescuola : Il 25% delle ragazze tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. “Ambiente lavorativo discriminante, come web e m… - Eemiaj2 : RT @LDN327: Generazione K. Chi sono le pop star coreane che conquistano la moda d’Occidente - -