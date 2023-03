I settori di sterrato sono 11: arrivo in Piazza del Campo (Di sabato 4 marzo 2023) La Strade Bianche di Siena giunge quest'anno all'edizione numero 17 (la nove per le donne). Appuntamento a Siena. Per gli uomini 184 km con ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 marzo 2023) La Strade Bianche di Siena giunge quest'anno all'edizione numero 17 (la nove per le donne). Appuntamento a Siena. Per gli uomini 184 km con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : I settori di sterrato sono 11: arrivo in Piazza del Campo - infoitsport : Strade Bianche 2023: il percorso ai raggi X e tutti i settori in sterrato - kornfeind : RT @biciPRO1: ? Strade Bianche / Giornata di sopralluogo anche per la Soudal Quick-Step ?? I ragazzi di sono partiti in ammiraglia alle 9,1… - biciPRO1 : ? Strade Bianche / Giornata di sopralluogo anche per la Soudal Quick-Step ?? I ragazzi di sono partiti in ammiragli… -