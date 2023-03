I quotidiani in coro | “Spalletti aveva ragione | è stato tradito da una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 marzo 2023) Il Napoli ieri sera contro la Lazio ha perso per la prima volta in casa in questo campionato di Serie A, a causa dell’eurogol di Vecino che ha consentito agli uomini di Sarri di portare a casa i tre punti.dopo quasi un anno ha perso un’altra volta in casa e la sensazione è che ancora una volta lui ci avesse visto lungo in conferenza, sottolineando l’importanza mentale di questa sfida. Di seguito le analisi dei principali: Napoli Lazio pagelleLa Gazzetta dello Sport, a margine della pagella di, voto 6, ha scritto: I rischi lipaventati tutti, ma stavolta non è riuscito ad aggiustare la gara in corsa. Deve capire se si tratta di un raffreddore o un principio di influenza. Il Corriere dello Sport èinvece più severo ...