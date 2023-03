I primi passi del presidente Rocca: omaggio al Milite Ignoto e vertice sulla sanità (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – A poche ore dalla proclamazione (leggi qui) e dall’insediamento (leggi qui), il neogovernatore del Lazio, Francesco Rocca, muove i suoi primi passi. Come da prassi si è recato all’Altare della Patria per il tradizionale omaggio al Milite Ignoto, deponendo una corona d’alloro. Poi la visita al sacrario delle Fosse Ardeatine: “Da parte mia è stato doveroso ed emozionante cominciare il mio mandato rendendo omaggio a questi luoghi sacri per l’Italia. Al sacrificio del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti per l’indipendenza della nostra Patria, e dei martiri per la libertà e democrazia, dobbiamo ciò che siamo oggi”, le parole del presidente postate sui suoi canali social. Quindi il rientro in ufficio per il primo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023) Roma – A poche ore dalla proclamazione (leggi qui) e dall’insediamento (leggi qui), il neogovernatore del Lazio, Francesco, muove i suoi. Come da prassi si è recato all’Altare della Patria per il tradizionaleal, deponendo una corona d’alloro. Poi la visita al sacrario delle Fosse Ardeatine: “Da parte mia è stato doveroso ed emozionante cominciare il mio mandato rendendoa questi luoghi sacri per l’Italia. Al sacrificio del, simbolo di tutti i caduti per l’indipendenza della nostra Patria, e dei martiri per la libertà e democrazia, dobbiamo ciò che siamo oggi”, le parole delpostate sui suoi canali social. Quindi il rientro in ufficio per il primo ...

