(Di sabato 4 marzo 2023) Guerra in Ucraina: Putin dopo i detenuti ora paga i palestinesi nei campi profughi in Libano per combattere in Ucraina. Una fontesicurezza del governo libanese ha riferito a The Media Line che i palestinesi residenti in Libano hanno firmato per unirsi al conflitto in corso in Ucraina per contoRussia, avendo ricevuto una somma di 350 dollari da entità russe. La fonte ha aggiunto che lo sforzo di reclutamento è svolto da attivisti affiliati all'ambasciata palestinese in Libano. La maggior parte di coloro che si sono arruolati sono nati dopo il 1969, poiché i nati dopo questo punto in poi non hanno un'adeguata registrazione presso le autorità libanesi, rendendo più facile viaggiare allo scopo di partecipare al conflitto come mercenari. Di conseguenza, il governo libanese non ha la capacità di monitorare o tracciare i movimenti di queste ...