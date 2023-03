I DC Studios spiegano il piano in 2 capitoli per il DCU

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 marzo 2023) I co-presidenti dei DCJames Gunn e Peter Safran in una conferenza stampa lo scorso 31 gennaio hanno rivelato i piani per il nuovo capitolo del DCU. I due presidenti hanno già chiaro undecennale suddiviso su dueper le prossime uscite sia al cinema sia sul piccolo schermo. DCU: cos’è e cosa comprenderà il Capitolo 1 I due, che hanno preso il controllo dei DC-lo scorso anno, hanno infatti annunciato dieci prodotti tra film e serie TV, alcuni dei quali già in produzione. Dopo gli anni di produzioni decentralizzate e sviluppi caotici, Gunn e Safran sono intenzionati a sviluppare un vero e proprio universo cinematografico. Il titolo del Capitolo 1 sarà “Gods and Monsters”. Ilincluderà i personaggi più famosi come Batman e Superman, ma anche adattamenti di ...