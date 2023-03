I campioni di dob puller e il barboncino “Re del web” in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 4 marzo 2023) Nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali” in onda domenica 5 marzo su Retequattro si parla anche degli animali selvatici del Cras I canidi Dog, disciplina cinofila in gran voga. Un, Chico, che spopola su internet, e un capretto letteralmente “domestico”. Gli amici animali di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. E come sempre gli ospiti del CRAS “Stella del Nord” che tornano risanati e liberi nei loro boschi: una puntata avvincente attende i telespettatori, convinti animalisti, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che ha a cuore per davvero i nostri fratellini minori, con pelo, penne, piume o scaglie, ma sempre bisognosi ...