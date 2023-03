I benefici ambientali dello smart working e l’occasione persa dell’Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 marzo 2023) «Il lavoro a distanza è sempre più visto come un moefficace in diversi paesi nell’ultimo decennio, principalmente grazie allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto delle comuni attività lavorative quotidiane. L’emergere della pandemia di Covid-19 ha rappresentato un momento cruciale per l’adozione del lavoro a distanza in molteplici settori, con effetti positivi sugli impatticausati dal pendolarismo quotidiano dei lavoratori», scrivono sulla rivista internazionale Applied Sciences alcuni ricercatori dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, descrivendo gli ambiti e i risultati del lavoro di ricerca e indagine sui lavoratori a distanza nelle pubbliche amministrazioni in quattro diverse province italiane, con l’obiettivo di valutare le ...