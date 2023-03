Hpv, perché in pochi in Italia fanno il vaccino: fake news, paura di effetti collaterali ed “effetto pandemia” (Di sabato 4 marzo 2023) Sono decenni che la scienza si affanna alla ricerca di un vaccino che possa prevenire tutti (o quasi) i tipi di tumore. Il vaccino anti-cancro è una sorta di Sacro Graal dell’oncologia che tutti aspettano per proteggersi da un male che nel 2020 si stima abbia ucciso ben 10 milioni di persone in tutto il mondo. Si fatica dunque a comprendere perché l’unico vaccino che oggi abbiamo a disposizione per proteggerci dal tumore al collo dell’utero, ma anche da alcuni tumori alla vagina, alla vulva, al pene, all’oro-faringe e all’ano, susciti così tanti timori da parte della popolazione Italiana. In pratica, nel nostro paese c’è ancora una forte esitazione verso il vaccino contro l’Hpv – offerto gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi e fino a 25 anni per le ragazze – il virus del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Sono decenni che la scienza si affanna alla ricerca di unche possa prevenire tutti (o quasi) i tipi di tumore. Ilanti-cancro è una sorta di Sacro Graal dell’oncologia che tutti aspettano per proteggersi da un male che nel 2020 si stima abbia ucciso ben 10 milioni di persone in tutto il mondo. Si fatica dunque a comprenderel’unicoche oggi abbiamo a disposizione per proteggerci dal tumore al collo dell’utero, ma anche da alcuni tumori alla vagina, alla vulva, al pene, all’oro-faringe e all’ano, susciti così tanti timori da parte della popolazionena. In pratica, nel nostro paese c’è ancora una forte esitazione verso ilcontro l’Hpv – offerto gratuitamente fino ai 18 anni per i ragazzi e fino a 25 anni per le ragazze – il virus del ...

