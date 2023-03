Hpv | eliminare i tumori da papilloma virus è una battaglia per la salute pubblica | vacciniamoci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Oggi, 4 marzo 2023, ricorre la giornata mondiale contro l’HPV (Human) con lo scopo di aumentare la conoscenza di questa diffusa infezione e gli strumenti di prevenzione a disposizione dei cittadini. Ilsi trasmette attraverso la pelle e le mucose: la via sessuale è considerata la causa di trasmissione principale e più frequente; sia nelle persone di genere femminile (si stima che fino all’80% delle donne sessualmente attive s’infetti nel corso della propria vita con unHPV di qualsiasi tipo, e oltre il 50% con un tipo ad alto rischio cancerogeno), che in quelle di genere maschile. L’infezione daha effetti molto diversi a seconda del tipo e della famiglia a cui appartiene il ceppo virale con cui si entra in contatto. La maggior parte degli ...