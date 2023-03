Ho vinto io | comando io La Schlein? Voci rovinose | così il Pd la farà fuori

(Di sabato 4 marzo 2023) I nodi per Ellystanno già venendo al pettine. A meno di una settimana dalla sua elezione, a sorpresa, a segretaria del Pd, deve girò fare i conti con i malumori dei capicorrente democratici, quegli stessi capibastone contro cui ha fatto una spietata campagna elettorale, accusando il rivale Stefano Bonaccini di rappresentare il vecchio apparato, salvo poi doverne ringraziare più di qualcuno per il sostegno decisivo datole durante la campagna per le primarie. Un bel paradosso, non c'è che dire, ma quando si parla del Pd le situazioni cortocircuito sono di casa. Secondo Alberto Maggi, in un retroscena per Affaritaliani.it, a indispettire i big democratici sarebbe l'atteggiamento della neo-leader, che sarebbe entrata al Nazareno al motto "io hole primarie, ioe decido". Lanon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Annamaria5010 : RT @stato_libero4: #Zengavo ??????E qui comando io e qsta è casa mia .. Ogni voglio sapere chi viene e chi va ??????#Chinuzzo ha vinto lo scontr… - stato_libero4 : #Zengavo ??????E qui comando io e qsta è casa mia .. Ogni voglio sapere chi viene e chi va ??????#Chinuzzo ha vinto lo s… - tettents : @Sabrina_carbo25 @TatiUdaci TEORICAMENTE, avremmo “vinto”, ma abbiamo perso per vari dettagli, è un discorso comple… - CausiLuigi : RT @mariolavia: Se avesse vinto Bonaccini, certi dirigenti sarebbero finiti. Oggi sono sulla tolda di comando. Chapeau a @dariofrance - ragusaibla : RT @mariolavia: Se avesse vinto Bonaccini, certi dirigenti sarebbero finiti. Oggi sono sulla tolda di comando. Chapeau a @dariofrance -

...un Governo di centro - destra a guida Berlusconi che si era insediato da poco tempo avendole ... In altre parole l'intera catena dipolitico - militare addetta alla gestione del Vertice ...Abbiamo la stessa idea didel gioco, perché attraverso il possesso palla, si va a decidere ... Curiosità del match Sarri torna per la terza volta a Napoli dove non ha maiin campionato da ...L'uomo solo, e un po' decisionista, alin fondo ci piace. Cosa succederà adesso è difficile da prevedere. Già due segretari del partito in passato hanno lasciato il Pd per fondare formazioni ...

LeAli a Spezia: “Comando Polizia locale alla resa dei conti per una serie di scelte sbagliate” CittaDellaSpezia

L'azzurra Elena Curtoni in 1.26.84 e' arrivata seconda nel primo superG di cdm Kvitfjell. Ha vinto in 1.26.83 - e dunque con un solo centesimo di vantaggio sull'italiana pari a 25 cm - l'austriaca Cor ...Io ho vinto le primarie, io comando e deciso. Sembra essere questo in estrema sintesi il motto della nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Chi in questi primissimi giorni dopo il voto ...