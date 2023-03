"Ho capito che mio marito...": il dramma di Matilde Brandi (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di confessioni per Matilde Brandi, che si racconta e si sbottona nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 4 marzo. La Brandi parla della fine del suo matrimonio, del periodo buio che ne è seguito e di come però ora è tornata a sorridere grazie a Francesco, il suo nuovo compagno, che le ha anche fatto una sorpresa in studio. "Il mio matrimonio è cambiato nel corso del tempo. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello ho capito che mio marito non voleva più stare con me. Era comunque un po' di tempo che non c'erano più le attenzioni che un uomo dovrebbe riservare alla propria donna", ricorda con dolore Matilde Brandi. E ancora: "Il periodo dopo la separazione è stato triste perché io avevo un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di confessioni per, che si racconta e si sbottona nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 4 marzo. Laparla della fine del suo matrimonio, del periodo buio che ne è seguito e di come però ora è tornata a sorridere grazie a Francesco, il suo nuovo compagno, che le ha anche fatto una sorpresa in studio. "Il mio matrimonio è cambiato nel corso del tempo. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello hoche mionon voleva più stare con me. Era comunque un po' di tempo che non c'erano più le attenzioni che un uomo dovrebbe riservare alla propria donna", ricorda con dolore. E ancora: "Il periodo dopo la separazione è stato triste perché io avevo un po' ...

