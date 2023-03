Hit Parade | Ultimo ancora in vetta alla classifica degli album

(Di sabato 4 marzo 2023) Un’altra settimana si chiude con una nuovaFimi tra singoli, vinili eper una volta a dominare i primi dieci posti della chart targata Fimi sono i protagonisti del Festival di Sanremo.assedia lae i vinili con il suolavoro discografico, Alba. Lamusicale di questa nuova settimana suonacon il sound sanremese, che anima le ultime settimane nelle rotazioni radiofoniche. Nuovie concerti in arrivo per la stagione primaverile, soprattutto per i protagonisti di questa 73esima edizione, quest’anno condotta da Amadeus e Gianni Morandi.e Geolier sul podio, foto Ansa – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... retebusa : ?? Nuovo Podcast! 'Top Hits Italia 2023 (week 09)' su @Spreaker #chart #dance #eurodance #hit #hitparade #hits… - oriano_david : @RafRmd La mia giovinezza, assieme ai giardini di Marzo. Hit Parade con A&B. Poi la vita prosegue e allora il Mio… - roberto51998447 : @Cristina6013 @RaiTre Chissà se qualcuno si ricorda la sua hit parade - paolodriussi : Hit parade, impazza ancora Sanremo, Ultimo in vetta - Musica - ANSA - msirotti : @janavel7 Be' , Salvini é fuori classifica. Di qualunque governo ha fatto, fa, o (che Iddio ce ne scampi) farà par… -

E' ancora nel segno del festival di Sanremo la classifica settimanale degli album più venduti, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al primo posto si conferma per la seconda settimana Ultimo con Alba, che ...Turni di notte per stampare il mezzo milione di 45 giri di 4/3/1943, con Lucio inper settimane. Ormai in rampa di lancio, Dalla sembra pronto a cavalcare l'onda del successo. L'anno dopo ......Un Milione di Piccole Tempeste - Stasera gioco in casa DA SKIPPARE SUBITO Niente! Se proprio le... Il mondo di frutta candita 1976: Per poter vivere 1978: Gianni Morandi 1978: OldMorandi ...

Hit parade, impazza ancora Sanremo, Ultimo in vetta - Ultima Ora Agenzia ANSA

E' ancora nel segno del festival di Sanremo la classifica settimanale degli album più venduti, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al primo posto si conferma per la seconda settimana Ultimo con Alba, che ...Nell'opera di Giorgio Verdelli, il racconto della vicenda professionale e umana dell'artista in occasione del centenario della sua nascita. Tante le ...