Highlights e gol Psg-Nantes 4-2 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - NewsTuttoC : Fidelis Andria-Gelbison 1-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Catanzaro-Avellino 4-1, gol e highlights della partita - internewsit : VIDEO - Monza-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - - starfishhost1 : Monza-Empoli 2-1 | Ciurria-Izzo gol e il Monza vince: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-03-04 18:30:02… -

Decide undi Vecino.A Bergamo occasione per l'Udinese nei primi minuti, ma Lovric a pochi passi da Musso spreca con un sinistro alto sulla traversa. Poi ci provano Maehle, Hojlund e ...Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 1) NAPOLI 65 punti 25 partite giocate 58fatti 16 subiti 2) LAZIO 48 punti 25 partite ...Glidi Picerno - Crotone , match valevole per la venticinquesima giornata del girone C del ... all'iniziale vantaggio lucano firmato da Andrea Santarcangelo ha risposto ildi Andrea D'...

Napoli-Lazio 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights Catanzaro-Avellino; rivivi le emozioni, le azioni e i gol della sfida dello Stadio "Nicola Ceravolo" ...Il Bayern prepara il ritorno della sfida di Champions contro il Psg vincendo 2-1 in casa dello Stoccarda e tornando ad affiancare il Borussia Dortmund in vetta alla classifica. In gol De Ligt e Choupo ...