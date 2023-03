Highlights e gol Fiorentina-Milan 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 4 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze grande prima mezzora dei padroni di casa che vanno ripetutamente vicino al gol del vantaggio, i rossoneri si svegliano dal trentesimo minuto con Olivier Giroud che ha una bella occasione ma il suo tiro al volo viene bloccato da Terracciano. Nella ripresa, pronti via, Ikoné brucia Tomori sulla fascia e si conquista il calcio di rigore. Dal dischetto Nico Gonzalez è freddo e spiazza Maignan. La reazione delè di nervi con Theo Hernandez che spreca una occasione importante. Con il passare dei minuti latorna padrona della partita e trova il gol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - NewsTuttoC : Fidelis Andria-Gelbison 1-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Catanzaro-Avellino 4-1, gol e highlights della partita - internewsit : VIDEO - Monza-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - - starfishhost1 : Monza-Empoli 2-1 | Ciurria-Izzo gol e il Monza vince: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-03-04 18:30:02… -

Decide undi Vecino.A Bergamo occasione per l'Udinese nei primi minuti, ma Lovric a pochi passi da Musso spreca con un sinistro alto sulla traversa. Poi ci provano Maehle, Hojlund e ...Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 1) NAPOLI 65 punti 25 partite giocate 58fatti 16 subiti 2) LAZIO 48 punti 25 partite ...Glidi Picerno - Crotone , match valevole per la venticinquesima giornata del girone C del ... all'iniziale vantaggio lucano firmato da Andrea Santarcangelo ha risposto ildi Andrea D'...

Napoli-Lazio 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights Catanzaro-Avellino; rivivi le emozioni, le azioni e i gol della sfida dello Stadio "Nicola Ceravolo" ...Il Bayern prepara il ritorno della sfida di Champions contro il Psg vincendo 2-1 in casa dello Stoccarda e tornando ad affiancare il Borussia Dortmund in vetta alla classifica. In gol De Ligt e Choupo ...