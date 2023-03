Highlights discesa femminile Kvitfjell 2023 sci alpino | Goggia seconda alle spalle di Lie VIDEO

(Di sabato 4 marzo 2023) Glidellaandata in scena quest’oggi, sabato 4 marzo, sulle nevi norvegesi diper Coppa del mondo di sci. La vittoria va alla norvegese Lie, ma festeggiano anche Sofiaper la quarta Coppa del Mondo di specialità e Mikaela Shiffrin per la quinta Coppa del Mondo. Ecco le immagini salienti della gara. LA CLASSIFICA FINALE SOFIANELLADISHIFFRIN, 5’ POSTO E CLASSIFICA GENERALE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatrizSport : Highlights | Goggia e Brignone firmano la doppietta nella discesa di Crans Montana | FISI TV - sportface2016 : #Sci alpino, gli highlights della discesa di #CransMontana: trionfa #Goggia davanti a #Brignone -

...e pare prontissima per lalibera in programma domani. Buon piazzamento nelle 15 per Laura Pirovano, mentre entra nelle 30 anche Roberta Melesi. Più indietro le sorelle Delago. GLI...Questi gliche emergono dal Diversity Brand Index 2023 , unica ricerca italiana volta a ... indicatore del passaparola), ora a +72,8%, anche se in( - 13,7%) rispetto all'anno ...Questi gliche emergono dal Diversity brand index 2023, unica ricerca italiana volta a ... indicatore del passaparola), ora a +72,8%, anche se in( - 13,7%) rispetto all'anno ...

Highlights discesa femminile Kvitfjell 2023 sci alpino: Goggia ... SPORTFACE.IT

È grande Italia a Crans Montana con la 17^ doppietta nella storia dello sci femminile e tre azzurre in top 10. Dopo la delusione al Mondiale, Sofia Goggia si riscatta vincendo la 22^ gara di Coppa del ...Angel Di Maria esagera e trascina la Juventus agli ottavi di Europa League, schiantando il Nantes con la terza tripletta in carriera. L’argentino mette in campo tutto il suo repertorio, ...