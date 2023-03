Highlights Atalanta-Udinese 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 4 marzo 2023) Ildeglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium ottimo avvio degli ospiti che hanno due clamorose palle gol davanti a Musso: prima è Lovric a sparare alto da posizione favorevole, poi Beto in campo aperto viene proprio fermato dall’estremo difensore argentino con un grande intervento. Con il passare dei minuti l’domina, crea parecchie occasioni per sbloccare la partita ma manca brillantezza negli ultimi metri. Al 90? grande girata di Toloi, ma Silvestri è un gatto e compie un intervento straordinario blindando lo 0-0. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMercatoNews : Il racconto di #AtalantaUdinese - cmercatoweb : Il racconto di #AtalantaUdinese - MCalcioNews : Atalanta-Udinese: highlights, formazioni ufficiali e risultato live - PressReview99 : Sampdoria Atalanta Primavera 2-1: Montevago e Leonardi stendono la Dea - Samp News 24 - SampNews24 : Highlights #Sampdoria-#Atalanta Primavera: tutti i gol del match – VIDEO -

Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,e Udinese si affrontano nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A ...(3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All:. Gasperini UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Udinese (3 - 5 - 2): ...Napoli - Lazio, gli. Nella prima frazione, la Lazio imbriglia letteralmente il Napoli e ... i più accreditati futuri detentori dello scudetto dovranno vedersela con l', l'11 marzo. ...

LIVE Serie A - Atalanta-Udinese 0-0 - Ripresa in corso. HIGHLIGHTS! Voce Giallo Rossa

La partita inizia subito in maniera molto vivace con entrambe le squadre disposta a dare tutto pur di portarsi in vantaggio. La prima grande occasione da gol è però sui piedi di Sandi Lovric che si ...Prova a riprendere la corsa Champions l’Atalanta dopo i due ko consecutivi contro Lecce e Milan. A Bergamo arriva l’Udinese che non vince in campionato dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria.