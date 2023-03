“Hai vinto tu!”. The Voice Senior, dopo l’annuncio di Antonella Clerici il pubblico ‘esplode’. E Clementino non si trattiene (Di sabato 4 marzo 2023) The Voice Senior 2023, finalmente il nome del vincitore. Un’edizione densa di colpi di scena e di momenti di forte emozione quella con alla guida del timone Antonella Clerici. E l’ultima puntata non poteva che concludere in bellezza un successo mantenuto tale nel corso delle dirette tv: una splendida Fiorella Mannoia, icona della musica italiana, ha salutato il pubblico a casa sotto una cascata di applausi. Cosa è successo e chi ha vinto la terza edizione dello spin-off del talent musicale. Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 2023. Ex studentessa del Conservatorio di Frosinone, Maria Teresa Reale, del team Clementino, porta a casa la vittoria, ottenendo il 34,19% dei voti del pubblico a casa. Per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 marzo 2023) The2023, finalmente il nome del vincitore. Un’edizione densa di colpi di scena e di momenti di forte emozione quella con alla guida del timone. E l’ultima puntata non poteva che concludere in bellezza un successo mantenuto tale nel corso delle dirette tv: una splendida Fiorella Mannoia, icona della musica italiana, ha salutato ila casa sotto una cascata di applausi. Cosa è successo e chi hala terza edizione dello spin-off del talent musicale. Maria Teresa Reale vince The2023. Ex studentessa del Conservatorio di Frosinone, Maria Teresa Reale, del team, porta a casa la vittoria, ottenendo il 34,19% dei voti dela casa. Per la ...

