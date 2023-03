(Di sabato 4 marzo 2023) Il Manchester City si è imposto per 2-0 sul Newcastle, nell'anticipo della ventiseiesima giornata della Premier League inglese. Padroni di casa in vantaggio al 15' con un gran gol di Foden, autore di una serpentina ubriacante prima di battere il portiere in diagonale. Il raddoppio al 67' di Bernardo Silva su assist di. L'attaccante norvegese è restato a secco e nel finale si è messo in evidenza per un gestaccio di: il difensore dei Magpies, Burn, ha effettuato un brutto intervento ai danni di Grealish, un comportamento che ha scatenato. Il bomber è andato difaccia a faccia con l'avversario dopo l'entrata scomposta e l'alta tensione, con entrambe le squadre coinvolte intorno ai calciatori, che ha portato ad una vera e propria zuffa: ilsi è concluso con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Erling #Haaland perde la testa: corsa a tutto campo e poi la reazione feroce #premierleague #mancity #4marzo… - joseallocca_ : @maagodoyy rony so perde pro haaland de centroavante. Fato!!! - NandoPiscopo1 : @RaphaeleRusso @VolCasciavit Ma il city in realtà è stato attaccato molto perché via stampa con il 'puntero' (haala… - Liguglia : @p__antonio Sta frantumando ogni record al suo primo anno in Premier, 32 gol e 4 assist a Febbraio, e c'è gente che… -

... Barreca in Roberto Carlos, Makoumbou in Moric, Kourfalidis in Barella, Mancosu in Messi, Luvumbo in Mbappè, Lapadula in Lautaro e Pavoletti in, giusto per citarne qualcuno. Forse è meglio ...Non ha neanche pressione perché se neuna non fa niente. Le altre non ne possono vincere 14. ... Non dico sia come, ma ci stiamo andando vicino. Che sia stato decisivo quest'anno lo ...... meglio di). REBUS FUTURO - Numeri impressionanti che inevitabilmente hanno riacceso i ... Perché Marcus è unico per i Red Devils e per la città, che nonoccasione di celebrare il suo ...

Haaland perde la testa: corsa a tutto campo e poi la reazione feroce Il Tempo

Il Manchester City si è imposto per 2-0 sul Newcastle, nell’anticipo della ventiseiesima giornata della Premier League inglese. Padroni ...«È bello sapere che Spalletti ha così tanta fiducia in me, voglio dare sempre il massimo in campo per ripagare la fiducia» ...