... che i bonus avrebbero creato un "effetto volano" e in tal modola crescita. Ovviamente ... In effetti, da noi il totale dellearriva a 3,2 miliardi di euro. Nessuna sorpresa, poiché dove ...Infatti la percezione prevalente tra la popolazione (55,4%) è che questa misura abbia incentivato esoprattutto, speculazioni e spreco di denaro pubblico. Sono in minoranza coloro che ...Ecco come difendersi La pandemia haun maggiore utilizzo dei canali online e di conseguenza sono in crescita letelematiche. Nel 2021 il fenomeno registra un + 27% rispetto all'anno ...

"Ha favorito frodi e sprechi". Conte bocciato con 110 ilGiornale.it

Oltre il 65% condivide la mossa del governo Meloni. Le modifiche all'incentivo erano necessarie perché "ha favorito comportamenti illegali, spreco di denaro e aumento del debito pubblico" ...Le opposizioni chiedono un nuovo scrutinio dei voti. Il nuovo presidente dovrà affrontare un’economia in grave crisi e la violenza armata ...