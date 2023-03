Guterres ONU | “I paesi ricchi del mondo sono dei predatori”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 marzo 2023) Prezzi del carburante paralizzanti e tassi di interesse ““: così, per António, segretario generale dell’ONU, idelstanno soffocando quelli poveri. L’accusa arriva il 4 marzo dal vertice delsottosviluppati che si tiene a Doha, capitale del Qatar. Sul banco degli imputati perdevono sedere anche i colossi dell’industria energetica. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp,ha dichiarato che le nazioni ricche dovrebbero fornire 500 miliardi di dollari all’anno per aiutare gli altri. Ovvero ipoveri e svantaggiati del“intrappolati in circoli viziosi” che bloccano i loro sforzi per rilanciare le economie e migliorare la salute e ...