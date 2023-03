(Di sabato 4 marzo 2023) Si chiama Enrico, è svizzero, ha 25 anni e gareggia per l'Lc Schaffhausen. Rischia di passare alla storia come l'di Istanbul 2023. Eh sì, perché quel che gli accade nella mattinata della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Guntert, l'uomo dei record... Delle false partenze #Atletica -

Si chiama Enrico, è svizzero, ha 25 anni e gareggia per l'Lc Schaffhausen. Rischia di passare alla storia come l'di Istanbul 2023. Eh sì, perché quel che gli accade nella mattinata della terza giornata ...Si chiama Enrico, è svizzero, ha 25 anni e gareggia per l'Lc Schaffhausen. Rischia di passare alla storia come l'di Istanbul 2023. Eh sì, perché quel che gli accade nella mattinata della terza giornata ...

Guntert, l'uomo dei record... Delle false partenze La Gazzetta dello Sport

Si chiama Enrico Guntert, è svizzero, ha 25 anni e gareggia per l’Lc Schaffhausen. Rischia di passare alla storia come l’uomo di Istanbul 2023. Eh sì, perché quel che gli accade nella mattinata della ...