Guerra Russia-Ucraina, storie di ordinaria sopraffazione al tempo del regime di Putin (Di sabato 4 marzo 2023) Storia di ordinaria sopraffazione al tempo del regime di Putin. In Russia, lo scorso aprile, presso l'istituto numero 9 di Iefremov, nell'oblast di Tula, l'insegnante di arti plastiche chiede ai suoi allievi di scuola media di fare dei disegni per solidarietà nei confronti dei soldati mandati a combattere in Ucraina. Maria, una ragazzina di dodici anni, disegna una madre Ucraina che protegge i suoi figli dai missili, poi tratteggia una bandiera gialla e blu, sotto aggiunge questa didascalia: "Gloria all'Ucraina". La direttrice della scuola la denuncia. La polizia irrompe subito dopo a scuola. La ragazzina approfitta del trambusto, riesce a svignarsela, fornendo un nome falso. A casa, Alexei Moskalev, il padre, la rassicura, le promette ...

