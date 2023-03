Gubbio | scontro tra due auto | due feriti in ospedale

...- 0 con rete di Vecino e dopo 8 anni il biancocelesti tornano a vincere in trasferta nella... In Lega Pro anticipo trae Olbia nel girone B e nel C ben 9 incontri su 10. Big match tra ......quando ilaffronterà l' Olbia : la squadra guidata da Braglia con una vittoria metterebbe pressione ad Ancona e Carrarese, impegnate rispettivamente con Lucchese e Rimini . Proprio lo......e Mencagli ribaltano la Fermana tra il 79 e l'81' e così il Rimini vince un importante... Pari casalingo invece dell'Imolese contro il(1 - 1). Non basta il vantaggio di Zanini perchè ...

Incidente Gubbio oggi, scontro tra due auto: feriti in ospedale Tag24

L’incidente è avvenuto in via di porta Romana tra la rotonda di San Marco e l’uscita Gubbio est della variante ...Il pronostico di Gubbio-Olbia, match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie C, Gruppo B, in programma il 4 marzo alle ore 14:30 ...