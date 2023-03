Guarino | «Secondo tempo altra partita | c’è rammarico! Ritorno aperto»

(Di sabato 4 marzo 2023) Rita, allenatore dell’Inter Women, ha parlato così dopo il pareggio per 1-1 con la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7. RAMMARICO – Queste le parole di Rita: «In questo momento siamo in emergenza, stiamo cercando soluzioni nuove. Le ragazze sono state brave ad interpretare quello che avevamo chiesto. Siamo andati sotto e questo richiedeva qualcosa di più nel. Rammarico? Nelè stata un’, abbiamo avuto diverse occasioni. C’è qualche rimpianto, potevamo fare meglio sotto porta. È andata così. Coppa Italia? Pensiamo ad una cosa alla volta, penseremo alche è una gara tutta aperta. Tutto è possibile. Chawinga? Sicuramente sposta gli equilibri ed induce la ...

30' - Occasione Inter! Risponde subito la squadra di Rita Guarino: Merlo si coordina bene al centro dell'area e piazza il pallone sul secondo palo, Peyraud-Magin si distende bene e mette in corner. 29 ...58' - CHE CHIUSURA DI SALVAI! Ajara viene lanciata a tu per tu con Peyraud-Magnin, ma la numero 23 bianconera intercetta la conclusione dell'attaccante dell'Inter compiendo un vero ...