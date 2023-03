Gualtieri compra gli edifici occupati | via libera ai furti di case

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 marzo 2023) “1. A Roma i proprietari privati di immobili pagano la patrimoniale annuale (IMU) al livello più alto d’Italia. 2. Da dieci anni, un immobile privato viene lasciato in mano a occupanti abusivi. 3. Con i soldi dei proprietari privati, il Comune acquista l’immobile occupato”. Potrebbe riassumersi con questo tweet l’ultima puntata della vicenda riguardante l’o sottratto illegalmente, nel 2013, ai legittimi proprietari (rubato, si direbbe per qualsiasi altro bene) per farne un centro sociale (e commerciale, riferiscono le cronache) denominato Spin Time Labs (a questo link, per chi volesse approfondire, un’ampia raccolta di articoli sulla telenovela). La notizia, infatti, è che la bozza del piano casa del Campidoglio prevede una “valutazione” circa la “fattibilità” di “progetti di recupero” di quello e altri immobili abusivamente, “in ...