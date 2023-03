Griglia di partenza F1 | GP Bahrain 2023 | Ferrari vicine a Verstappen! Leclerc e Sainz in seconda fila

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023) Sul circuito del Sakhir si è ufficialmente aperto il Mondiale F1. Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP del, tappa d’apertura di un campionato che si preannuncia particolarmente lungo e che ci terrà compagnia fino al mese di novembre. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domani. Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP delcon un superbo 1:29.708, grazie al quale ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez di 0.138. Primaper le due Red Bull, il Campione del Mondo è ripartito da dove aveva lasciato. Lenon sono però lontane e inseguono in: Charles ...