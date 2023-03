Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Grecia: nuove manifestazioni dopo incidente ferroviario #spaziotransnazionale informa - Gabo42820801 : RT @JigginoRuss: In Grecia altra strage di Stato: 46 persone morte e altre 50/60 'disperse'. Ieri pesante repressione contro manifestazioni… - SylviaGrossi : RT @JigginoRuss: In Grecia altra strage di Stato: 46 persone morte e altre 50/60 'disperse'. Ieri pesante repressione contro manifestazioni… - anubidal : RT @JigginoRuss: In Grecia altra strage di Stato: 46 persone morte e altre 50/60 'disperse'. Ieri pesante repressione contro manifestazioni… - M0nikoffee : RT @JigginoRuss: In Grecia altra strage di Stato: 46 persone morte e altre 50/60 'disperse'. Ieri pesante repressione contro manifestazioni… -

Ad Atene e in diverse città dellasono previste oggi e domanimanifestazioni su invito della gioventù comunista, dopo l'incidente ferroviario avvenuto martedì notte presso Larissa, che ha causato, secondo l'ultimo ...La siccità colpisce, in modo particolare, anche Francia e Spagna, Germania meridionale e. In ... Anche in Catalogna sono state approvatemisure riguardanti agricoltura, industria, ...Orbene, vale la pena mollare tutto e spostare la residenza inper risparmiare 2.400 euro all'... gli interessi di famiglia, rinunciare alle abitudini e adattarsi ausanze.

Grecia: nuove manifestazioni dopo incidente ferroviario - Europa Agenzia ANSA

Ad Atene e in diverse città della Grecia sono previste oggi e domani nuove manifestazioni su invito della gioventù comunista, dopo l'incidente ferroviario avvenuto martedì notte presso Larissa, che ha ...(ANSA-AFP) - ATENE, 04 MAR - Il capostazione coinvolto nel peggior disastro ferroviario mai avvenuto in Grecia avrebbe dovuto comparire in tribunale sabato dopo le proteste di massa scoppiate per l'in ...