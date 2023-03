Grave incidente sulla strada statale SS162 | il bilancio è di 2 morti e 4 feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppespasian : Grave incidente stradale sulla statale 162, morta 30enne di Massa Lubrense - blue_gunners_93 : RT @AndreaInApnea: Il mio augurio è che non succeda! Ma immaginate dovesse avere un incidente, anche piccolo. Deve aspettare i commissari c… - cilento_tv : Vallo Scalo, provocò grave incidente e fuggì: scovato da carabinieri e avvocati - ArezzoNotizie : Incidente sulla Sr71. Due auto coinvolte, una cappottata. C'è un ferito grave -

La dinamica dell'Stando alla ricostruzione dei carabinieri, i primi ad intervenire sul ... Il Capo della Polizia ha espresso poi " il proprio cordoglio per laperdita che addolora tutti ...Chiunque non si fermi, in caso dicon danno alle sole cose comunque ricollegabile al suo ... In tale caso, se dal fatto deriva undanno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'...L'è avvenuto in direzione Nola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle vittime. Una giovane, stando alle prime informazioni, è morta ...

Grave incidente con 2 ragazzi morti in zona Vesuviana, sulla statale 162/dir Fanpage.it

Tragico incidente sull'asse mediano alle prime luci del mattino. Due le persone rimaste uccise e una gravemente ferita in un maxi tamponamento - cinque i veicoli coinvolti - avvenuto alle 5 ...Nonna e nipote accomunate dallo stesso tragico destino. Entrambe vittime di un tamponamento violento, che ha coinvolto tre auto e un tir, in cui la donna di 58 anni e la nipote 15enne hanno perso la..