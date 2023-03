Grande Fratello Vip | Pier Silvio Berlusconi blocca la replica | volgarità eccessiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - AdrianaSpappa : RT @TorciaPolitica: Il giornalismo è finito nel momento in cui i giornalisti si intervistano tra di loro. Le loro opinioni sono inutili all… - Varya1910 : RT @sunstateofmind_: Sempre lei: QUELLA CHE GUARDA IL GRANDE FRATELLO. Super aggiornata anche sul televoto. #gfvip #incorvassi #oriele htt… -

Niente replica per la serata delVip 7 prevista su La5. E' stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a voler cambiare il palinsesto, dopo aver visto l'ultima puntata andata in onda con toni volgari e numerose parolacce ...Luca Salatino è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa delVip . Intervistato da Tvpertutti, l'ex concorrente della settima edizione ha svelato il nome del vincitore e commentato il percorso di Nikita Pelizon e Oriana Marzoli . Luca Salatino ...Secondo una indiscrezione de Il Fatto Quotidiano, la replica delVip prevista ieri La5 è stata annullata a causa di una forte reazione di Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato di Mediaset . Il programma su Canale 5 era stato seguito da 2.

Secondo Giaele, la pace tra i Donnalisi contribuisce a creare un clima più disteso nella Casa e Antonella diviene più cordiale e serena ...In queste settimane come sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono arrivati tre ospiti speciali, che hanno vissuto per un po’ insieme ai Vipponi. Tra loro anche Ivana Mrazova, che ha così ...