"Grande Fratello Vip", furia Oriana contro Daniele: "Non lo voglio vedere mai più!" (Di sabato 4 marzo 2023) Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', confidenze su Daniele tra Oriana e Martina Al 'Grande Fratello Vip' il rapporto tra Oriana e Daniele si fa sempre più complicato, giorno dopo giorno. Dalla puntata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) Leggi Anche 'Vip', confidenze sutrae Martina Al 'Vip' il rapporto trasi fa sempre più complicato, giorno dopo giorno. Dalla puntata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - white58783749 : RT @BiasiErika: Se il grande fratello non fosse trasmesso h24 la gente crederebbe alle cavolate che trasmettono insabbiando la realtà dei f… - Paolina112 : RT @BiasiErika: Se il grande fratello non fosse trasmesso h24 la gente crederebbe alle cavolate che trasmettono insabbiando la realtà dei f… -