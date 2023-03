Grande Fratello Vip 7 | replica cancellata da Pier Silvio Berlusconi | troppe parolacce

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 marzo 2023) Ladell’ultima puntata delVip 7 è statada. L’amministratore delegato di Mediaset ha preso questa decisione in merito allevolgarità pronunciate durante l’appuntamento. Come riporta Open già nelle scorse settimaneaveva chiamato la produzione per lamentarsi del linguaggio e del comportamento di alcuni dei protagonisti del reality show. Il Fatto Quotidiano ha parlato di un clima di tensione ai livelli alti dell’azienda proprio per questo motivo: “, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni”. La scelta sarebbe arrivata direttamente da...