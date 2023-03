Grande Fratello Vip 7, la verità sui messaggi misteriosi nei titoli di coda (Di sabato 4 marzo 2023) Da qualche tempo, i fans del Grande Fratello Vip hanno notato una novità interessante alla fine delle puntate del reality show di Canale 5: una serie di citazioni trash accompagnate da immagini criptiche. Questi si presentano come una sorta di sorprese nascoste per i telespettatori più attenti, stanno suscitando Grande curiosità e molte speculazioni sui social media. Il Grande Fratello Vip nasconde un segreto? Le citazioni trash alla fine delle puntate Alcune di queste citazioni mandate in onda dopo i titoli di coda, sono accompagnate da immagini che mostrano frasi o frame di backstage della Casa, il che ha aumentato le speculazioni sulla loro possibile connessione con la trama del programma. In una di queste immagini, è stato mostrato uno schermo del computer con un ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Da qualche tempo, i fans delVip hanno notato una novità interessante alla fine delle puntate del reality show di Canale 5: una serie di citazioni trash accompagnate da immagini criptiche. Questi si presentano come una sorta di sorprese nascoste per i telespettatori più attenti, stanno suscitandocuriosità e molte speculazioni sui social media. IlVip nasconde un segreto? Le citazioni trash alla fine delle puntate Alcune di queste citazioni mandate in onda dopo idi, sono accompagnate da immagini che mostrano frasi o frame di backstage della Casa, il che ha aumentato le speculazioni sulla loro possibile connessione con la trama del programma. In una di queste immagini, è stato mostrato uno schermo del computer con un ...

