Grande Fratello, Sergio Volpini racconta di come ha scoperto della morte di Pietro Taricone (Di sabato 4 marzo 2023) Ricordato come uno dei personaggi più iconici di tutte le sedici edizioni della versione “Nip” del Grande Fratello, di recente Sergio Volpini ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Ricordato come “Ottusangolo” appellativo che gli causò non pochi problemi una volta lasciata la Casa del reality show, l’uomo, oggi 48enne, ha raccontato del suo rapporto con l’improvvisa popolarità: A un sondaggio ero diventato il personaggio tv più popolare, dopo Canalis e Cortellesi. A Trastevere uscii a fumare su un balconcino e la gente si ammassò sotto. Mia madre smistava pacchi di lettere con pupazzetti, proposte di nozze, dichiarazioni d’amore. C’erano gli sportivi, che mi vedevano come uno di loro. ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 marzo 2023) Ricordatouno dei personaggi più iconici di tutte le sedici edizioniversione “Nip” del, di recenteha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del CorriereSera. Ricordato“Ottusangolo” appellativo che gli causò non pochi problemi una volta lasciata la Casa del reality show, l’uomo, oggi 48enne, hato del suo rapporto con l’improvvisa popolarità: A un sondaggio ero diventato il personaggio tv più popolare, dopo Canalis e Cortellesi. A Trastevere uscii a fumare su un balconcino e la gente si ammassò sotto. Mia madre smistava pacchi di lettere con pupazzetti, proposte di nozze, dichiarazioni d’amore. C’erano gli sportivi, che mi vedevanouno di loro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - eelisaa__ : RT @striscioneaereo: DDM 6 PURO ?? FIERI DI TE CONTINUA COSI' #ORIELE Aereo in volo su Grande Fratello VIP Cinecittà ROMA per #danieledalm… - RLapidato : RT @misonorotta__: @GrandeFratello perché il grande fratello sono loro, mi dispiace per voi???? #donnalisi -